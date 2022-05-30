Şayir’den üniversite sınavına girecek öğrencilere büyük moral

Göreve geldiği günden bu yana Dilovalı öğrencilerin her alanda başarılı olabilmeleri ve Dilovası’nda ki eğitim çıtasının yükseltilebilmesi için her türlü desteği sunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, örnek bir çalışmaya daha imza attı.

600 ÖĞRENCİYE SINAV ÖNCESİ MOTİVASYON

Başkan Şayir, önümüzdeki ay gerçekleşecek üniversite sınavları öncesi ilçede ki yaklaşık 600 öğrenciyi İstanbul’da ki Türkiye’nin en büyük eğlence merkezi olan Vialand Tema Park’a göndererek sınav öncesi moral ve motivasyonlarını artırabilmek için gün boyunca gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

HAMZA ABİNİZ HER ZAMAN YANINIZDA

İstanbul turu öncesi sabah kahvaltısında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Şayir, “Ben sizin abinizim…

Sizlerin eğitimde başarılı olabilmeniz için elimizden gelen her türlü desteği sizlere sunmaya özen gösteriyoruz. Sizlerin başarılı birer öğrenci, ailenize, vatanınıza ve bayrağınıza bağlı birer vatandaş olabilmeniz için çalışıyoruz. Siz Dilovası’nın ve bu ülkenin geleceğisiniz. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Eğitimde başarılı olmanızı ve bu ülkenin geleceğine önemli katkılar sunmanızı bekliyoruz. Çok büyük bir sorumluluğunuz var. Biz bunun bilinciyle hareket ederek sizlerin başarılı olabilmeniz için çalışıyoruz. Siz gayret gösterirken unutmayın ki Hamza abiniz her zaman yanınızda olacaktır. Yeter ki okuyun ve başarılı olun. Gireceğiniz sınav geleceğinizi ve kaderinizi belirleyeceğiniz önemli bir sınav olacaktır. Bu sınava stressiz ve rahat girmenizi istiyorum. Uzun bir eğitim maratonunun ardından çok yoruldunuz; bizde bu yorgunluğunuzu ve stresinizi bir nebze atmanız ve moralinizi yükseltmek için böyle bir etniklikle sizleri ağırlamak istedik. Hepinize şimdiden güzel bir gün geçirmenizi, eğlenmenizi ve sonra da sınavlarda başarılı olmanızı istiyorum” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR

Sabah kahvaltısının ardından otobüslere binen öğrenciler İstanbul’un yolunu tuttular. Akşam saatlerine kadar Vialand Tema Park’ta gönüllerince eğlenen ve stres atan öğrenciler gün sonunda Başkan Şayir’e sınav öncesi böyle güzel bir etkinlikte kendilerini ağırladıkları için ve eğitime sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etmeyi de unutmadılar.