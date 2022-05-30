30 May 2022 - 10:48- Gündem G: 30 May 2022 - 10:49

40 milyon TL’lik alt yapı yapılacak

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Emekevler Mahallesi’nde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

40 milyon TL’lik alt yapı yapılacak mask
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü ve Kartepe Belediyesi ekiplerince devam eden Emekevler Mahallesinde altyapı yenileme çalışmaları ile kazı alanı çökme süreci tamamlanan cadde ve sokaklarında üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İSU Kartepe’de 54.7 Milyon TL yatırım yaparken, 2022 yılında 40 Milyon TL harcama planlandı.

ALTYAPI SÜRÜYOR

2021-2022 yılı yatırım programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ilçe genelinde İSU ekipleriyle birlikte birçok altyapı ile dere ıslahı, içmesuyu deposu gibi yatırımlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Emekevler Mahallesinde atık su, yağmur suyu ve içme suyu hattı yenileme çalışmalarının yüzde 70’i tamamlandı ve şebekeye bağlantısı sağlanarak kullanıma alındı.

ASFALT, PARKE VE BORDÜR ÇALIŞMALARI

Ekipler tarafından altyapı hatları ve kazı alanları çökme süreci tamamlanan cadde ve sokaklarda ise üst yapı çalışmaları devam ediyor. Cengiz Topel Caddesinde asfalt yama, Fırat, Sultan Orhan ve Fuzuli Sokaklarında ise parke yama ve bordür çalışmaları gerçekleştiriliyor.

KOCAMAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Emekevler Altun Sokakta biten altyapı çalışmalarımızın ardından asfalt serimi ve üstyapı çalışmalarımıza başladık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Büyükşehir Belediyemize hemşehrilerim ve ilçem adına teşekkürlerimi iletiyorum. Çalışmalar en kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulacaktır” açıklamasında bulundu.

30 May 2022 - 10:48 - Gündem

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