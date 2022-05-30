Kocaeli'de 52 durakta bu sistem bulunuyor

Kocaeli’de toplu taşımaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolcu yoğunluğunu azaltacak önlemlerin yanı sıra yoğunluğun fazla olduğu duraklarda vatandaşları Yolcu Bilgilendirme Sistemleri ile rahatlatıyor. Daha önce 52 toplu taşıma durağında bulunan sistemin sayısı arttırılarak, 96’ya yükseldi.
YENİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
Ulaşımda birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek ve ulaşım imkanlarından daha kolay yararlanabilmesi için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca kurulan Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin sayısı arttırılıyor.
44 YENİ SİSTEM KURULDU
52 durakta bulunan Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin sayısı arttırılıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmayla 7 ilçeye toplam 44 yeni yolcu bilgilendirme sistemi kuruldu. Böylece yolcu bilgilendirme sistemi sayısı 96’ya yükseldi. Yıl içerisinde Gebze ilçesinde 25, İzmit ve Derince ilçelerinde ise 17 yeni sistem kurulacak.
VATANDAŞLAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK
Yolcu bilgilendirme sistemiyle vatandaşlar durağa uğrayan hatların bilgisini, gelecek olan toplu taşıma aracının süresini ve diğer pek çok bilgiyi öğrenebiliyor. Bu sistemlerin bakım ve onarımı da Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştiriliyor.
YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
Yolcu bilgilendirme sistemi, duraklarda bekleyen vatandaşlara paylaştığı bilgiler ile onların adeta gözü kulağı oluyor. Daha çok şehrin yoğun yerlerindeki duraklara konulan bu sistemler, durakta bulunan vatandaşlara bekleme yapılan durağı, bekleme yapılan durağa yaklaşan hatları, beklenilen hatların durağa gelme süresini ve Kocaelikart’ta bulunan bakiyeyi gösteriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.