Toksoy'un resimleri hayran bıraktı

Elleriyle resim yapan, çocukluğundan beri hayali ve büyük kabiliyeti olan resim sanatını ileri noktalara taşımayı 40 yaşından sonra başaran Ressam Halime Toksoy, Sabr-ı Suküt” isimli resim sergisini İzmit Gar Güzel Sanatlar Galerisi’nde açtı. Büyük ilgi gören serginin açılışında davetlilerle tek tek ilgilenen Toksoy,CHP İl Başkanı Özgür Yıldızlı, Chp il kadın kolları başkanı Songül Kaya, Chp İl Yönetim Kurulu Üyesi Sema Güven, Oyuncu Sedat Erdişhanoğlu, Av.Doç.Dr. Fevzi Topsoy ve çok sayıda davetli yalnız bırakmadı.

Sergi ile ilgili bilgi veren Halime Toksoy, "Sergide yer alan 10 kadın portresini 4 renk ile çalıştığını, ayrıca da; 3 ay yoğun bir çalışma yaptığını belirtti.

KADINLARIN ACISINI ANLATMAYA ÇALIŞTIM

Resimlerinde kadın arkadaşlarının yüzlerini kullanmak istediğini ama kendisine ulaştırdıkları fotoğrafları uygun görmediği için kendi içinde hikâyesi olan internetten bulduğu fotoğrafların resimlerini yaptığını belirten Toksoy, "Kadın resimlerinin hepsine kendi bakışımlarımdan bir parça koyduğunu da söyledi. Eserlerimde genel olarak kadınların acısını anlatmaya çalıştım diyen Toksoy, "Dediğim gibi her bir tablonun kendine ait çok özel bir hikâyesi var" dedi.

RESİMLERİMLE ANILMAK İSTİYORUM

Toksoy ayrıca; "Eserlerim hepsinin boyutu 100*100'dür. Yani oldukça büyük. Ayrıca; bütün eserlerime çizime başlamadan önce üzerine o anki hislerimi anlatan dörtlükler yazdım. Sonra resimleri çalıştım. Aslında ben bunu bütün çalışmalarımda yapıyorum. Yıllar geçtikten sonra bu eserler incelendiğinde benim yaptığım bilinmiş olacak.Kendime göre bir nevi tarihe not bırakmış oluyorum. Ben öldükten sonra resimlerimle anılacağıma inanıyorum"dedi.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Serginin büyük ilgi görmesinden çok mutlu olduğunu belirten Toksoy katılan herkese teşekkür etti ve bundan sonraki hedefinin İzmit'e bir galeri açmak olduğunu söyledi.