BanyoTuvalet.com 20 yıllık deneyimiyle %100 müşteri memnuniyeti sunmayı hedefliyor.

Günümüz banyoları yalnızca temizlik ihtiyacını karşılayan alanlar olmanın dışına çıkmış durumdadır. Günlük hayatın stresi ve yorgunluğundan arınarak rahatlanılan banyolar, işlevsel yapılarıyla kullanıcılarından tam not alır. İşlevselliğin yanı sıra dayanıklılık ve tasarımlarındaki estetik ile de kullanım konforu sunar. Bu sayede banyolardan beklenti artarken firmamız bu beklentileri tam anlamıyla karşılayarak evinize değer katar.

İstanbul Pendik’te faaliyet gösteren BanyoTuvalet.com 20 yılı aşkın süredir duşakabin imalatı, duşakabin teknesi, küvet ve banyo dolabı imalatı yapmaktadır. Ürün çeşitliliğiyle geniş müşteri kitlesine en doğru ve kaliteli hizmeti sunan firmamız, bulunduğu lokasyon ve çevresinde duşakabin konusunda lider konumda yer alır. Üstün kalite ve uygun fiyat politikasıyla hizmetlerine devam eden firmamız, sizlere her daim mükemmel duş keyfi ve konforu sunmayı amaçlar. Duşakbin imalatının yanında banyo dekorasyon hizmetleri de sunarak hizmet yelpazesini oldukça geniş tutan firmamız, %100 yerli üretimle ortaya koyduğu ürünleriyle banyolara sıra dışı çözümler sunacak kaliteye sahiptir.

Üstün ürün ve hizmet anlayışıyla kaliteden ödün vermeyen firmamız, %100 müşteri memnuniyeti, ürün garantisi, dekoratiflik ve fonksiyonelliği bir arada sunan ürün portföyüyle siz değerli müşterilerimize en doğru duş ve banyo çözümlerini sunar. Firmamız duşakabin imalatı sektöründe seçkin ve öncü marka olma yolunda hızla ilerler. Müşterilere verilecek en iyi hizmetin memnuniyet ve kalite olduğunu bilerek hareket eden firmamız, bu yolda edindiği prensiplerle sektördeki konumunu korumaya ve daha da ilerlemeye devam eder.

İmalattan montaja kadar her noktada alanında uzman ekip üyelerimiz; kaliteli hizmet, kaliteli ürün, hızlı teslimat ve en uygun fiyat garantisiyle kusursuz hizmet almanızı sağlar.

Yaşam alanınıza konfor, ergonomi ve kalite getiren firmamız banyolarınıza değer katmayı amaçlar.

Duş Banyo Çözümleri

Firmamız kurulduğu günden bugüne kalitesinden ödün vermeden ilk günkü özveriyle fonksiyonel, şık, konforlu, modern, estetik ve uzun ömürlü küvet, duşakabin teknesi, küvet, banyo dolabı gibi banyo ürünleri çözümleri sunar. Kaliteli ürünler ile banyonuzu hem kullanışlı hem de konforlu hale getirir.

Hizmetler

Küvet imalatı, montajı ve satışı

Duşakabin imalatı, montajı ve satışı

Banyo dolabı imalatı, montajı ve satışı

Duş teknesi imalatı, montajı ve satışı

Duş başlıkları temini ve satışı

Banyo aksesuarları temini ve satışı

Hizmet Akışı

Duşakabin imalatı ve satışı firmamız için işlem sonu olarak nitelendirilmez. Satış sonrası hizmetler devam ettiği için satış işlemi sadece müşteriyle attığımız ilk adımdır. Bu adımdan sonra üretici ve müşteri teması sağlanan servis hizmeti vardır. Müşteriye hizmeti sadece satış olarak görmeyen firmamız bu anlayışla eskizsiz ve kusursuz hizmet verebilmek için her üründe ve hizmette mükemmeliyetçi davranır.

Sipariş alımı sırasında ürünün kurulacağı alanın ölçülerinin alınması

Uygun ölçülerde üretimi tamamlanan ürünlerin uzman ekip üyelerince yerine montajının yapılması

Kullanım başladıktan sonra müşterilerin dilediği zaman ihtiyaç duyduğu durumlarda ürün bakımlarının en kısa sürede yapılması

Müşterilerden gelen geri bildirimlerin incelenip hizmet iyileştirilmesi yönünde adımlar atılması ve varsa sorunların kaynağının tespit edilerek bu sorunun kısa süre içerisinde müşteri mağduriyetlerine sebebiyet vermeden çözüme kavuşturulması

Ürünlerin imalatında kullanılan boyalar, parlak ve pürüzsüz yüzey elde edilmesiniz sağlarken ortamdaki nemden ötürü olası muhtemel mikrop ve bakteri oluşumunu engeller. Kaliteli malzeme kullanıldığı için uzun süreli kullanımlarda dahi aşınma gözlenmez. Parlak ve hijyenik yapısını uzun yıllar korur. Malzeme kalitesinin yanında ürünler hafif yapıda olması sayesinde nakliyesinden montajına her aşama kolaylıkla gerçekleştirilir. Firmamız bünyesinde üretilen duşakabin modelleri temizlik sırasında kullanılan deterjanlara karşı da üstün dayanım gösterir. Mevcut parlaklığın korunması için dilenirse oto cilası kullanılabilir.