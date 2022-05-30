Engin Koyun’dan şok cümle: 20 milyon verin bugün gideyim

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun’dan şok bir cümle geldi. Başkan Koyun’un son yönetim kurulu toplantısında “20 milyon versinler bugün buradan ayrılayım” dediği öğrenildi. Bu şaşırtıcı cümleden de Koyun’un başkanlığa devam etmek istemesindeki asıl neden de ortaya çıkmış oldu.

DEVAM KARARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Geride bıraktığımız sezon öncesinde başlayan hatalar silsilesini sezon sonuna kadar sürdüren Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun birkaç yönetici, şehrin en değerli sivil toplum örgütü olan Kocaelispor camiasını düşürdü. Şehir gerekli olan tepkiyi gerek tribünde gerekse de sosyal medyada sert bir şekilde verirken Engin Koyun’un, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın istememesine rağmen başkanlığa devam etmesi ya da genel kurul kararı alıp güvenoyu bile almaması şaşkınlık içerisinde karşılandı.

FIRSAT BULDUĞU YERLERDE DİLE GETİRİYOR

Bu hafta arası sezon içine yetkilerini aldığı yöneticilere yeni görevleri verilecek, iç ve dış transfer çalışmaları ile ilgili yoğun bir sürece girilecek. Tüm eleştiri ve tepkilere rağmen başkanlığa devam eden Engin Koyun’un son yönetim kurulu toplantısında şok bir cümle sarf ettiği öğrenildi. Hatta Engin Koyun’un bu cümleyi yakın çevresinde ve yaptığı kritik buluşmalarla da dile getirdiği kaydedildi.

BUGÜN GİDERİM!

Buna göre Başkan Engin Koyun’un “20 milyon versinler bugün buradan ayrılırım” demesi herkese tüm bildiklerini unutturdu. Hatta Engin Koyun’un “Benim, Ekrem Can’ın ve Recep Durul’un ciddi katkıları oldu. Geçen sezondan kalan borç da var. Bunlar 20 milyonu buluyor. Benim alacağım 12 milyon kadar. 20 milyon veren olursa bugün buradan çekilirim” demesi göreve devam etmek istemesindeki asıl nedeni de ortaya koydu.

İTİBARINI KURTARMAK DA İSTİYOR

Hafta içinde mali tablo ile ilgili genel bir bilgilendirme toplantısı yapmayı planlayan Engin Koyun’un itibarını düzeltmeyi de istediğini, bu sezon çok hakarete maruz kaldığını, özellikle ailesinin bu durumdan psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini, ancak devam ederse de takımı üst lige çıkarıp itibarını da toparlamayı hedeflediğini yakın çevresine aktardığı belirtildi.