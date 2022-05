Valilik gençlik festivalini iptal etti! Melek Mosso sahne alacaktı

Bu yıl ilki düzenlenecek olan FullFest Kocaeli Kandıra Seyrek Plajı’ında 10-11-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecekti. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı festivalde 3 gün boyunca Melek Mosso, Sagopa Kajmer,Emir Can İğrek, No 1, Motive, Ahiyan, Elyas & Taha, MRF, Albin Hasani, Uzi, Ozbi, Mavi Gri, Batuhan Kordel, Veys Çolak ve Katana, Çakal & Reckol, Can Ozan, Dedüblüman, Ceren Gündoğdu, Akustikadam, ve Echo Masta müzikseverler ile buluşacaktı. Festival Kocaeli Valiliği tarafından orman yangınları gerekçe gösterilerek iptal edildi.

15 GÜNDE 3 ETKİNLİK İPTALİ

Son günlerde gelenek haline gelen festival, konser ve tiyatro iptalleri Kocaeli’de sık sık tekrarlamaya başladı. İlk olarak 20 Mayıs tarihinde yapılacak olan Kürt Sanatçı Aynur Doğan konseri Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Daha sonra Çayırova Belediyesi Kürtçe sahnelenecek olan Don Kişot tiyatro oyununu iptal etti. Gençlik festivalinin iptal edilmesi ile birlikte son 2 haftada Kocaeli’de 3 etkinlik iptal edildi. Festivalde sahne alacak olan Melek Mosso’nun 3 Haziran tarihinde yapılacak olan Uluslararası Isparta Gül Festivalindeki konseri AGD’nin hedef göstermesi sonrası iptal edilmişti.