Kocaeli Barosu için ilk aday

Kocaeli Barosu’nun Ekim ayında planlanan genel kurulu öncesinde iki dönemdir başkanlık görevinde bulunan Bahar Gültekin Candemir, geçtiğimiz gün yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

“TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİYORUM”

Candemir, “Zaman, bu onurlu emaneti devretme zamanıdır.2022 yılı Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Kocaeli Barosu Genel Kurulunda Baro Başkanlığına aday olmayacağım. Görünürde ben olsam da bu kıymetli yolculukta özverili çalışmaları ile asıl emek koyan ve büyük katkıları olan değerli yönetim kurulu üyelerimize, diğer kurullarda, merkezlerde ve komisyonlarda görev yapan meslektaşlarımıza, önerileri ve eleştirileri ile yolumuzu aydınlatan tüm meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarım kıymetli baro emekçilerimize teşekkürü borç biliyorum” ifadeleriyle aday olmayacağını duyurdu.

MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Candemir’in aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler adaylara çevrildi. Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gül’ün aday olacağı öğrenildi. İYİ Parti ile yakınlığı konuşulan Gül’ün resmi adaylığını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.