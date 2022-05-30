30 May 2022 - 12:05- Asayiş G: 30 May 2022 - 12:08

Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalovları sahte sosyal medya ve internet hesaplarında kendi bungalov işletmeleriymiş gibi yükleyen ve rezervasyon için arayan yüzlerce sahte konum ile vatandaşı dolandıran 6 şüphelinin oyunu polis ekiplerince bozuldu. Son 1 yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon liralık dolandırıcılık yapan şahısların, haksız elde ettikleri kazancı lüks eğlence mekanlarında harcadıkları görüntüler ise şoke etti.
Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar mask
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Pandemi döneminde hem tatil hem de hastalıktan kendini izole etmek isteyen vatandaşların ilk tercihi arasında bungalovlar yer alıyor. Bungalovlar için adeta biçilmiş kaftan olan Sakarya’nın Sapanca ilçesi çevre şehirlerdeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Son zamanların en popüler tatil yerleri arasında olan bungalovlarda dolandırıcılık sayıları da artmaya başladı. Sakarya’da yaşanan 5 ayrı bungalov dolandırıcılığı üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı

5 MİYON LİRA

Teknik ve fiziki takip neticesinde Sakarya ile bağlantısı olmayan A.Ç. (31), E.Ç. (25), B.C. (25), F.A. (24), K.K. (24) ve U.A. (17) isimli şahısların farklı illerde yaşadığını belirleyen ekipler harekete geçti. Şahıslardan 3’ü İstanbul, 1’i Bursa, 1’i Kocaeli ve diğer 1’i ise Yalova’da gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sahte bungalov resimleri ve boş bir arazinin konumunu koydukları sosyal medya ile internet sitelerinde polis ekiplerince takibe alındıktan sonra son 4 ay içerisinde 160’a yakın kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, kurdukları düzenden ve farklı dolandırıcılıklardan yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Gerçekleşen operasyonda ise çok sayıda tablet, telefon, hesap kartları ve telefon hatları ele geçirildi. Daha öncesinden dolandırıcılıktan suç kaydı ve aranması bulunan A.Ç. (31) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen diğer 5 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

PARALARI HARCADILAR

Şüphelilerin insanları tatil fırsatı vaadiyle dolandırarak elde ettikleri yaklaşık 5 milyon lirayı farklı tatil bölgelerinde harcadıkları öğrenildi. İnsanların heveslerini kursaklarında bırakarak dolandıran şüpheliler, elde ettikleri haksız kazancı farklı tatil bölgelerinde harcayarak o anları da kendi sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Görüntülerde, şüphelilerin alkollü eğlence mekanlarında eğlendikleri, ellerini alkolle yıkadıkları yer alıyor. Öte yandan, 20 farklı şehirden yüzlerce kişinin tuzağa düşerek dolandırıldığı olayda, mağdur sayısının artması bekleniyor.

30 May 2022 - 12:05 - Asayiş

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