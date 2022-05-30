Kömürlükte çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bahçesindeki kömürlükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömürlükte elektrik kontağı sebebiyle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar ilk olarak müdahale etmek istedi. Ancak yangını söndüremeyen vatandaşlar, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlardan birisi dumandan etkilendi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşın tedavisini ambulansta yaptı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin çalışmalarının ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.