Kocaelispor U-14, Eyüp’ü rahat geçti “1-4”

Kocaelispor Elit U-14 takımı deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Yeşil siyahlılar mücadeleyi 4-1 kazandı ve üçüncü zaferine imza attı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Kocaelispor’da 3 puanı getiren gollerin 2’sini Yeni Kocaelispor’dan transfer edilen Ensar Çapoğlu atarken diğer goller Kullarspor’dan gelen Ahmet Tuna Sak ve Arslanbey Gençlerbirliği’nden Amed Tangüler’den geldi. Ensar’ın bitiriciliği ve Ayaz Haktan’ın saha içi liderliği dikkat çekerken, ekibimiz sezon başında Eyüp ve Başakşehir maçlarında kaybedilen puanlara yandı. Bu süreçte okul maçları nedeni ile üst üste maçlar yapan 14’ler an itibari ile yüksek formuna ulaştı ancak yeşil siyahlılar tüm maçlarını kazansa da 1 puanla Play-Off’ları kaçıracak.