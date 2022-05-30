Cumhuriyet Parkı Kafe yeni yüzüyle  kentin göz bebeği olacak

İzmit Belediyesi, Eylül ayında yeniden hizmete açtığı Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan kafeteryada yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında alanda zemin, duvar ve tavan çalışmaları devam ederken ekipler vatandaşlara sunacakları yeni sosyal alan için titizlikle çalışıyor.



KENDİ UHDESİNDE İŞLETECEK

İzmit Belediyesi vatandaşların rahatça faydalanabileceği, kafe hizmetinin yanı sıra kitap okuyarak da vakit geçirebileceği iç ve dış mekânlar içerisinde konforu da sunacak. Kentin göbeğinde yer alan alanın yenileme çalışmaları tamamlandığında çok daha estetik ve konforlu olacak. İzmit Belediyesi, vatandaşlara uygun ve kaliteli hizmet sunmak adına kendi işlettiği tüm sosyal tesislerde olduğu gibi Cumhuriyet Parkı’ndaki kafeteryayı da yenileme projesi bittikten sonra kendi uhdesinde işletecek.