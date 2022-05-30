30 May 2022 - 15:04- Gündem G: 30 May 2022 - 15:06

Ali Erbaş İzmit'te Kur’an Kursu açacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu’nun açılış töreni için İzmit'e geliyor

Ali Erbaş İzmit'te Kur’an Kursu açacak mask

Başiskele Karşıyaka Barbaros Camii İmam Hatibi Kadir Çelikiz’in başkanlığını yürüttüğü Gölkent Camii Kuran Kursu Yaptırma Yaşatma ve Onarma Derneği tarafından 2015 yılında yapımına başlanan Kur’an kursu 2020 yılında hizmete girmişti. 5 dönümlük arazi üzerinde 10 bin metrekare olarak inşa edilen 7 katlı binanın açılışı pandemi nedeni ile yapılamamıştı. İki yıldır faaliyette bulunan ancak resmi açılışı yapılamayan Kur’an kursu ve cami, 4 Haziran Cumartesi günü saat 11’de açılacak. Açılışa il protokolünün yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılacak.

30 May 2022 - 15:04 - Gündem

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