Yıldızlı: Bu gidiş iyi değil. Derhal bu yanlıştan dönün

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Kandıra ilçesindeki kamp alanında yapılması planlanan Full Fest’in ‘Ormanda Konaklama Yasağı’ gerekçesiyle Kandıra Kaymakamlığı’nın iptal talebine ateş püskürdü. Isparta konseri ‘uygunsuzluk’ gerekçesiyle iptal edilen Melek Mosso’nun da aralarında bulunduğu sanatçıların sahne alacağı Full Fest’in iptal talebine ilişkin açıklamasında Başkan Yıldızlı şunları kaydetti;

“Saray iktidarının sanata ve sanatçıya türlü bahanelerle uyguladığı akıl almaz amborgaların bir yenisine daha Kocaeli ev sahipliği yapıyor. Kendi yaşam tarzını yasaklarla halka dayatan iktidar, ne sanatı düşünüyor ne de sanatçıyı. Geçtiğimiz haftalarda ikisi ilimizde olmak üzere Anadolu Fest, Aynur Doğan, Metin-Kemal Kahraman, Matthaios Tsahouridis, Apolas Lermi, Mem Ararat, Niyazi Koyuncu, Melek Mosso, Ceza ve Ediz Hafızoğlu’nun konserleri çeşitli gerekçelerle yasaklandı. Bu kez de gençlerin günlerdir beklediği Kandıra Seyrek’te yapılması planlanan FullFest için Kandıra Kaymakamlığı’nın ‘Ormanda Konaklama Yasağı’ gerekçesiyle Kocaeli valiliğine iptal talebi yazısı gönderdiğini öğrendik.

KAMP ALANI’NDAKİ FESTİVALE ‘ORMANDA KONAKLAMA YASAĞI’

Kocaeli Kitap Fuarı’na Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, aydınlarımıza, insanların yaşam biçimine, Cumhuriyet değerlerine her fırsatta hakaret eden tipleri getirip konuşturmakta sakınca görmeyenler, Kandıra Seyrek Plajı’nda 10-11-12 Haziran tarihlerinde gençlere yönelik mevcutta zaten kamp alanı olarak hizmet veren bölgede yapılması planlanan festivali ‘ormanda konaklama yasağı’ bahane ederek iptal talebinde bulundu.

ŞERİAT NARALARI ATMAK SERBEST ŞORT YASAK

19 Mayıs’ta Kocaeli Kitap Fuarı’nda ağırlanan Atatürk düşmanı şahıs daha 2 gün önce İstanbul’un göbeğinde şeriat naralarıyla cemaat mensupları ile ‘icazet’ adı altında yürüyüş yaparken aynı anlarda ise Başiskele ilçemizde bir genç kardeşimiz şort giydiği gerekçesiyle bulunduğu kafeden çıkartıldı. Bu gidiş iyi gidiş değil. Derhal bu yanlıştan dönün. Cemaatleri, tarikatları baş tacı edip sarayın yaşam tarzına uymadığı için ötekileştirmeye çalıştırdığınız her eyleme, her söyleme her davranışa halkımız gerekli cevabı sandıkta verecektir.”