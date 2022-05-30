Muharrem Kırbaş: Hakkınızı helal edin!

İlimizde 27 yıldır hakemlik yapan ve spor camiası tarafından çok sevilen Muharrem Kırbaş, gazetemize yaptığı açıklamada kendisi için hazırlanan jübileyi hayatı boyunca unutmayacağını ifade etti.

DUYGU DOLU ANLAR

27 yıllık hakemlik kariyerine son veren Muharrem Kırbaş, Belediye Derincespor – Pendikspor U-17 Bölgesel Gelişim Ligi maçı ile birlikte jübilesini yaptı. İl Hakem Kurulu Hakem Atama Departmanı bu özel maça Kırbaş ailesini atadı ve Muharrem Kırbaş’a jest yaptı. Son maçına hakem olan kızı Bengünur Kırbaş ile omuz omuza çıkan deneyimli hakem Muharrem Kırbaş duygu dolu anlar yaşadı.

KIRBAŞLARLA BİRLİKTE

Kendisine yapılan anlamlı jübile için teşekkür eden Muharrem Kırbaş şu şekilde konuştu: Ağabeyim Özdilek Kırbaş’ın telkinleri ile 1995’te Gebze'de merhum Efraim Sınmazdemir’in kurs eğitmenliği ile hakemliğe başladım. Belediye Derincespor - Pendikspor U-17 maçı ile birlikte hakemliğe veda ettim. Som maçımda, kızım Bengünur Kırbaş, yeğenlerim Volkan Kırbaş ve Mustafa Kırbaş bana yardımcılık yaptı.

DOLU DOLU BİR HAKEMLİK KARİYERİ

İnanın son derece güzel ve duygusal anlar yaşadım. Tabii ki hakemlik sürecimde ismini her daim hatırlayacağım büyüklerimden destekler aldım. Mustafa Çulcu ve Bedri Dölkeleş hocalarımdan kurs eğitimi aldım. Mustafa Çulcu, Reik Aka, Kerim Akdülger gibi hocalarıma yardımcı hakemlik yaptım. İlk maçımda Hereke Stadı’nda benim gibi jübilesini yapan Özdilek Kırbaş ağabeyime yardımcı hakemlik yaptım ve toplamda ise 2200 civarında maçta görev aldım.

EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bundan sonra bayrağı kızıma, Bengünur Hanım’a devrettim. Onun da Kocaeli ve Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağına, hakemlik müessesinin itibarını en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancım tamdır. Evet, bir yerde bitmesi gerekiyordu ve bitti. Kocaeli’deki ülkemizdeki tüm hakemlerimize, hakem hocalarımıza gözlemcilerimize, spor yöneticilerine, sporculara, basın mensuplarına, saha komiserlerimize ve saha görevlilerine sonsuz başarı diliyor, emekli olan tüm hakem ve gözlemcilerimiz ile futbolumuza değer katan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.