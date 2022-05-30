Başka stat bulamadınız mı?

Kocaeli - Bırakın boş muhabbeti oynamadik düştük ne olacaktı iki takima en uygun yer burası sezon içinde yönetime laf edemeyenler simdi kapatın çenenizi oturun ben gidip maçıda izliyecem bandırmaya destekde verecegim en azindan anadoludan bir kulüp daha lige çıksın.