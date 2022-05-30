30 May 2022 - 16:10- Spor G: 30 May 2022 - 16:20

Başka stat bulamadınız mı?

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinin yeri belli o...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Başka stat bulamadınız mı? mask

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinin yeri belli oldu. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final Kocaeli Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi. Kocaelispor’un küme düştüğü sezonda finalin dalga geçer gibi Kocaeli Stadı’na verilmesi tepki gördü.

30 May 2022 - 16:10 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Kocaeli - Bırakın boş muhabbeti oynamadik düştük ne olacaktı iki takima en uygun yer burası sezon içinde yönetime laf edemeyenler simdi kapatın çenenizi oturun ben gidip maçıda izliyecem bandırmaya destekde verecegim en azindan anadoludan bir kulüp daha lige çıksın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mayıs 17:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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