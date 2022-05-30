Dadaşlar yine “Göğdemir” dedi

Körfez Erzurumlular Derneği’nin olağan genel kurulu dün gerçekleşti. Mevcut başkan Yavuz Göğdemir’in tek aday olarak girdiği genel kurul, derneğin Mimar Sinan Mahallesi’ndeki lokalinde gerçekleşti. İlçenin tanınmış simalarından olan Ahmet Sevimli’nin divan başkanlığını yaptığı kongrede başkanlığa yeniden seçilen Göğdemir, yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

“PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK”

Dernek yönetimi olarak yapılan faaliyetler hakkında üyeleri ve diğer katılımcıları bilgilendiren Körfez Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir, “Bugüne kadar yönetimimizle neleri başardıysak sizler sayesinde başardık. İnşallah yine sizlerin desteği ile üyelerimize ve ilçemize yönelik hizmet amaçlı faaliyetlerimize, memleketimizin tanıtımı için projelerimize devam edeceğiz” dedi.

DADAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ

Bu arada Yavuz Göğdemir’in üyelerin büyük desteğini alarak yeniden başkan seçildiği Körfez Erzurumlular Derneği’nin olağan genel kuruluna katılanlar arasında; Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Körfez Belediye Meclisi’nin AKP'li üyelerinden Mehmet Sayım, İYİ Parti önceki dönem Teşkilat Başkanı Tugay Polat ile çok sayıda Dadaş yer aldı.

YÖNETİM KURULU

Yavuz Göğdemir (Başkan)

Muhittin Dere

Erdoğan Boztaş

Mamut Atıcı

Ercan Yağar

Ercan Yakışan

Neşet Koyuncuoğlu

Tarık Solmaz

Erdem Kıranlı

Ömer Öztaş

Samih Ulağ

Orhan Kayraldağ

Sacit Yazır

Kadir Kavaz

Taha Yasin Sevimli

Bahadır Aydemir

Fikret Öznütepe

Emre Karasu

DENETLEME KURULU

Yakup Yaman

Oktay Tepe

Ali Kılıç

Ufuk Torun

Mete Yazır

Hüseyin Çetin

KEDFE SEÇİMLERİ DELEGELERİ

Yavuz Göğdemir

Orhan Gedik

Ahmet Kaya

Osman Yurt

Mehmet Ali Boztaş