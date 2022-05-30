30 May 2022 - 16:28- Gündem G: 30 May 2022 - 16:29

Kültür ve sanatın yeni durağı  Şiir ve Edebiyat Evi 1 Haziran’da kapılarını açıyor

İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği işbirliğiyle şair ve yazar Ruşen Hakkı anısına yeniden dizayn edilen Şiir ve Edebiyat Evi, 1 Haziran Çarşamba günü kapılarını edebiyatseverlere açıyor

Kültür ve sanatın yeni durağı  Şiir ve Edebiyat Evi 1 Haziran’da kapılarını açıyor mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle İzmit’te sanat adına bir adım daha atılıyor. Sanat Kenti İzmit olma yolunda emin adımlarla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, Aydili Sanat Derneği ile yapılan protokol kapsamında kentimizin değeri usta şair ve yazar Ruşen Hakkı anısına dizayn edilen Şiir ve Edebiyat Evi’nin kapılarını açıyor. 


SANATIN YENİ DURAĞI

Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi’nde bulunan Şiir ve Edebiyat Evi, 1 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de açılacak. Şair, yazar ve edebiyata ilgili vatandaşlara hizmet verecek olan Şiir ve Edebiyat Evi’nde kültür-sanat faaliyetleri, eğitimler, söyleşiler, atölyeler ve şiir dinletileri de gerçekleşecek. Sanatın yeni durağı olacak Şiir ve Edebiyat evi açılışına tüm vatandaşlarımız davetlidir.
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30 May 2022 - 16:28 - Gündem

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