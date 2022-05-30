30 May 2022 - 17:10- Ekonomi G: 30 May 2022 - 17:13

Yaz sezonu açıldı, güneş kremi satışları arttı

Hepsiburada, hava sıcaklıklarının artmasıyla platformundan yapılan alışverişlerdeki tüketici eğilimlerini inceledi. Verilere göre, yazın yaklaşmasıyla güneş kremleri başta olmak üzere kozmetik kategorisiyle birlikte doğal ve organik ürünlere ilgi arttı.
Yaz sezonu açıldı, güneş kremi satışları arttı mask

Mayıs ayında kozmetik kategorisinde en çok sipariş verilen ürün, güneş koruma kremleri oldu. Hepsiburada, platformu üzerinden yapılan alışverişleri inceleyerek Mayıs ayındaki tüketici eğilimlerini açıkladı.

Kozmetikte +50 SPF güneş koruyucular zirvede

En çok sipariş verilen ürün çeşidinin güneş koruyucuları olduğu kategoride, bu ürünleri yüz bakım ve vücut bakım ürünleri takip etti. En fazla +50 SPF korumalı güneş koruyucuların ilgi gördüğü kategoride nemlendiriciler de Mayıs ayında talep gören ürünler arasında yer aldı. En çok güneş koruyucu siparişi verilen şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak sıralandı.

Organik, doğal ve şekersiz ürünlere ilgi arttı

Yazın yaklaşmasıyla formunu korumak ve sağlıklı beslenmek isteyenler organik ve doğal gıda ürünlerine de ilgi de gösterdi. Sırasıyla bitki çayları, şekersiz fındık kremaları, keçiboynuzu pekmezi, yulaf ezmesi ve hindistan cevizi yağının ilgi gördüğü kategoride siparişler en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa’dan verildi.
Kozmetikte de doğal ürünler tercih ediliyor Doğal ürünlere olan ilgi artışı kozmetik kategorisinde de etkisini gösteriyor. Doğal at kılı selülit fırçaları, doğal kozmetik katı şampuan, yüzde 100 saf katkısız niaouli uçucu yağ, doğal gül sabunu gibi ürünler en çok sipariş verilen kozmetik ürünleri arasında yer alıyor.

30 May 2022 - 17:10 - Ekonomi

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