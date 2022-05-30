30 May 2022 - 17:31- Ekonomi G: 30 May 2022 - 17:33

Artan konut ve kira fiyatlarına karşı yeni tedbir!

Hükümet, son dönemde artan konut ve kira fiyatları sonrası vatandaşı korumak için harekete geçti. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yeni bir proje hazırlandı. Konut sıkıntısının yaşandığı büyükşehirlerde Hazine arazileri düşük maliyetle vatandaşa satılacak. İsteyen vatandaş evini kendisi yapacak isteyen de müteahhitle anlaşabilecek. Arsa satışına ise ağustos ayında başlanacak.

Artan konut ve kira fiyatlarına karşı yeni tedbir! mask

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara çeşitli tedbirler alınıyor. Bu modellerden birini de Çevre Bakanı Murat Kurum paylaştı.

HAZİNE ARAZİLERİ DÜŞÜK MALİYETLE VATANDAŞA SATILACAK

Yeni modele göre konut sıkıntısının yaşandığı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok şehirde Hazine arazileri düşük maliyetli ve uzun vadeli vatandaşa satılacak. Yeni modelde vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak.

BİRKAÇ VATANDAŞ BİR ARAYA GELİP 3-4 KATLI BİNA YAPABİLECEK

Vatandaşa satılacak veya tahsis edilecek arsanın büyüklüğü arsanın yerine göre belirlenecek. Bin metrekareden daha küçük arsalarda tek katlı evlerin yapılması istenecek. 8 -10 dönümlük arazilerde ise birkaç vatandaş bir araya gelecek 3-4 katlı binalar yapılabilecek.

ARSA SATIŞINA AĞUSTOS AYINDA BAŞLANACAK

Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca ve Başakşehir için çalışmalar yoğunluk kazandı. Arsa satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak ve TOKİ iş birliği yapacak. Arsa satışına ağustos ayında başlanması planlanıyor.

# bir, ile

30 May 2022 - 17:31 - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
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Caferr - Kes trasi hükümetin yaptığı zamlar kontrol altında tutulmalıdır.esas soygun iktidar da elektrik mazot dolar otoyol köprü zamları nasıl durdurulacak.bunlara tedbir alınmalı biri basgan Erdoğan'ı durdurmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mayıs 21:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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