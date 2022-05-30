30 May 2022 - 22:59- Asayiş G: 30 May 2022 - 23:02

Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Körfez'de helikopter düştüğüne dair yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.
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Olay, Körfez meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyarı işaret fişeği görülmesi üzerine helikopter düştüğüne dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

30 May 2022 - 22:59 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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