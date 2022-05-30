Muzatuğ Arkan hayatını kaybetti

MHP'nin efsane genel başkanı merhum Alpaslan Türkeş'in ilimizde atadığı son Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı olan Muzatuğ Arkan (59) vefat etti. Beyne pıhtı atması sonucu bir süredir tedavi altında olan Muzatuğ Arkan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ülkücü camianın sevilen ismi Muzatuğ Arkan'ın cenazesi salı ikindi vakti Fevziye Camii'nde kılınacak namazın ardından Bahçecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.