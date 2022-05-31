Engin Koyun: Çıkacak aday samimi ise 20 milyon bağış sözü versin

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, gazetemizde çıkan haber üzerine açıklama yaptı. Engin Koyun, "20 milyon lirayı kendime değil, aday olacak kişinin samimiyetini bilmemiz açısından söyledim." dedi.

ÖNÜNÜ AÇARIZ

Engin Koyun hem gündeme düşen haberimiz hem de genel konularla ilgili olarak açıklama yaptı. Sözlerine “20 milyon verin bugün gideyim” başlıklı haberle başlayan Engin Koyun şu şekilde konuştu: 20 milyon lira konusu saptırıldı. Yönetim kurulu toplantısında, başkan adayının, Kocaelispor camiasının samimiyetlerini bilmeleri açısından 20 milyon lirayı kulübe bağış yapacağına dair söz vermeli. Biz de önünü açar kulübü kongreye götürürüz

ONLAR AZINLIK

Ben 500 milyonluk şirket yönetiyorum. 20 milyona ihtiyacım mı var. Paraları yok ancak kongre bitene kadar reklamını yapacak. Buna izin veremeyiz. Özellikle sezonun son bölümünde büyük hakaretlere maruz kaldım. O hakaret edenler azınlık ve bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Bu nedenle de genel kurul kararı almıyoruz. Dediğim gibi aday olmak isteyen kişi 20 milyonu bağış yapacağının sözünü versin biz de kongre kararı alalım.

BU ŞEKİLDE ANILMAK İSTEMİYORUM

Bazı arkadaşlarımız genel kurula gidilmesi için üyelerden imza topluyor. İlgili madde açık. Bunu noter huzurunda yapmalı. Çünkü bu imzaların geçerli olup olmadığını nereden bileceğiz? Buradan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Ne yazık ki küme düştük. Hatalarımız var ve düşmenin baş sorumlusu benim. Bunu kabul ediyorum zaten. Ancak “Kocaelispor’u düşüren başkan” olarak anılmak istemiyorum ve bu takımı çıkarmak için arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapacağız.

TAHİR BAŞKANIMIZA YÜK OLMADAN YAPMALIYIZ

Tahir Büyükakın başkanımız ile aramızda her hangi bir sorun yok. Kendisi hiç bir şeye karışmıyor ancak onun üzerinden bir algı oluşturuluyor. Tahir başkanımızı küstürmememiz lazım. Şu bir gerçek ki onun desteği olmadan bu işler kolay değil. Bizim hedefimiz Tahir başkanımıza yük olmadan bu süreci götürmek. Yeni çıkan spor yasası ile birlikte de başkanlık, yöneticilik daha da zor olacak ve kulüp başkanları rahat hareket edemeyecek.

AĞIRLIK TRANSFER KOMİTESİ

Doğukan (Koyuncuoğlu) bizim kardeşimiz. Kendisini çok eski tanıyorum. Kendisi ile farklı düşüncelerimiz ve projelerimiz var. Fırat Gül hocamızla ile yolumuza devam edeceğiz. Kendisi cuma günü gelecek ve raporuna göre de çalışmalarımıza başlayacağız. Şu an için Diogo ve Semih ile devam ediyoruz. Transfer komitesinde arkadaşlarımız iç ve dış transferlerle ilgili de görüşmelerine başlanacak. Önümüzdeki hafta yöneticilerimize yeni görevlerini dağıtacağız. Ancak bir süre daha ağırlıklı olarak transfer komitesi üzerinden gideceğiz.