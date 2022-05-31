31 May 2022 - 14:51- Asayiş G: 31 May 2022 - 15:25

İzmit'te tramvaylar çarpıştı

İzmit'te Yahya Kaptan ile Plajyolu arasında sefer yapan tramvaylar, iddialara göre SEKA park mevkiinde makasın değişmemesi nedeniyle birbirleri ile çarpıştı.
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İzmit'te Yahya Kaptan Mahallesi ile Plajyolu arasında sefer yapan Tramvaylar, Sekapark mevkiinde birbirleri ile çarpıştı. İddialara göre tramvaylardan biri, makasın değişmemesi nedeniyle raydan çıkarak karşı istikametten gelen tramvay ile çarpıştı. Olay yerinden ilk edinilen bilgilere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tramvaylarda maddi hasar oluştu. Yolcuların büyük panik yaşadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

31 May 2022 - 14:51 - Asayiş

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