İzmit'te Yahya Kaptan Mahallesi ile Plajyolu arasında sefer yapan Tramvaylar, Sekapark mevkiinde birbirleri ile çarpıştı. İddialara göre tramvaylardan biri, makasın değişmemesi nedeniyle raydan çıkarak karşı istikametten gelen tramvay ile çarpıştı. Olay yerinden ilk edinilen bilgilere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tramvaylarda maddi hasar oluştu. Yolcuların büyük panik yaşadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
31 May 2022 - 14:51- Asayiş Güncelleme: 31 May 2022 - 15:25
İzmit'te tramvaylar çarpıştı
İzmit'te Yahya Kaptan ile Plajyolu arasında sefer yapan tramvaylar, iddialara göre SEKA park mevkiinde makasın değişmemesi nedeniyle birbirleri ile çarpıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.