Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi olarak görevlendirilen Şanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No'lu Şube Basın Bürosu Türkiye Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilciliği'ne Genel Merkez Yöneticilerimizin takdirleriyle görevlendirilmiş bulunmaktayım. Teveccühleriyle bu onurlu göreve şahsımı tekrar uygun gören Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci 'ye Genel Sekreterimiz Sayın Talip Geylan' a Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yücel Kazancıoğlu'na ve Genel Merkez Yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu onurlu görevi yürütmem noktasında yardım ve desteklerini her daim isteyeceğim ve esirgemeyeceklerine inandığım İlimizdeki Şube Başkan, Temsilci ve Yönetim Kurullarımıza ve Değerli Üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi dirliğimizi daim eylesin.” nİsimsiz
31 May 2022 - 14:54- Gündem Güncelleme: 31 May 2022 - 14:56
Yaşar Şanlı’ya önemli görev
Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi olarak Yaşar Şanlı görevlendirildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.