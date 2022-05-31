Yaşar Şanlı’ya önemli görev

Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi olarak görevlendirilen Şanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No'lu Şube Basın Bürosu Türkiye Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilciliği'ne Genel Merkez Yöneticilerimizin takdirleriyle görevlendirilmiş bulunmaktayım. Teveccühleriyle bu onurlu göreve şahsımı tekrar uygun gören Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci 'ye Genel Sekreterimiz Sayın Talip Geylan' a Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yücel Kazancıoğlu'na ve Genel Merkez Yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu onurlu görevi yürütmem noktasında yardım ve desteklerini her daim isteyeceğim ve esirgemeyeceklerine inandığım İlimizdeki Şube Başkan, Temsilci ve Yönetim Kurullarımıza ve Değerli Üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi dirliğimizi daim eylesin.” nİsimsiz