Yasemin ile Oğuzhan, evliler kervanında

Kentimizin tanınan esnaflarından Recep Ataç, oğlu Oğuzhan Ataç’ı İzmit’te düzenlenen nikah töreniyle evlendirdi. Sezer-Recep Ataç çifti, Songül-Erol Köse’nin kızları Yasemin Köse (Ataç) ile dünya evine girdi. Kadıköy Düğün Salonu’nda düzenlenen törene; Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ile çok sayıda davetli katıldı.

DÜNYA EVİNE GİRDİLER

Nikah töreni öncesinde Kandıra ve İzmit’ten gelen davetlileri kapıda karşılayan Ataç ve Köse aileleri, tebrikleri kabul etti. Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz’ın da şahit olduğu merasim, pasta kesimi ve davetlilere ikram edilen sürprizlerle, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Tamamlanan nikah töreni sonrasında genç çift balayı için Akdeniz’i tercih etti.