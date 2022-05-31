İGSAŞ tatbikat yapacak

Körfez’de faaliyet gösteren İGSAŞ fabrikasında 01 Haziran Çarşamba günü saat 10:30’da tatbikat gerçekleştirilecek. İGSAŞ Genel Müdürlüğü tatbikat süresince sirenlerin çalacağını, tesise itfaiye ve ambulans girişleri olacağını belirterek vatandaşların panik yapmamalarını istedi. Konuyla ilgili açıklama şöyle: "15 Ağustos 2020 tarihinde 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ” kapsamında, İGSAŞ Kocaeli Körfez fabrikamızın koordinasyonunda tatbikat düzenlenecektir.

PANİK OLMAYIN

İlgili tatbikat; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Körfez Belediyesi İtfaiyesi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin de katılımıyla 01 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 10:30’da gerçekleştirilecektir. Tatbikat süresince alarma geçildiğini duyurmak amacıyla sirenler çalacak, tesisimize itfaiye ve ambulans girişleri olacaktır. Tatbikat nedeniyle oluşabilecek panik durumunu engellemek için sizlerin aracılığıyla Kocaeli halkını bilgilendirmek istiyoruz.’