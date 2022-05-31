3 çocuk annesi kendini eşarbı ile doğalgaz borusuna astı

Alınan bilgiye göre İzmit Yeşilova Mahallesi Kardeş Sokak adresinde ikamet eden Sadiye Y.(34), okuldan eve dönen oğlu tarafından eşarbı ile doğalgaz borusuna asılmış halde bulundu. Oğlunun haber vermesi üzerine eve gelen komşusu durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme işlemlerinin ardından Sadiye Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Murat Y. ile evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Sadiye Y.'nin neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.