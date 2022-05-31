Alınan bilgiye göre İzmit Yeşilova Mahallesi Kardeş Sokak adresinde ikamet eden Sadiye Y.(34), okuldan eve dönen oğlu tarafından eşarbı ile doğalgaz borusuna asılmış halde bulundu. Oğlunun haber vermesi üzerine eve gelen komşusu durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme işlemlerinin ardından Sadiye Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Murat Y. ile evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Sadiye Y.'nin neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
31 May 2022 - 15:13- Asayiş Güncelleme: 31 May 2022 - 15:34
3 çocuk annesi kendini eşarbı ile doğalgaz borusuna astı
İzmit Yeşilova Mahallesinde ikamet eden 34 yaşındaki Sadiye Y., doğalgaz borusuna bağladığı eşarbı ile kendini asarak yaşamına son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.