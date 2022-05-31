Tramvayların çarpışma görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, İzmit'te saat 14.20 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi ile Plajyolu arasında sefer yapan tramvaylar çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın görüntüleri kameraya yansıdı.