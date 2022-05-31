31 May 2022 - 15:25- Asayiş G: 31 May 2022 - 15:32

Tramvayların çarpışma görüntüleri ortaya çıktı
Video için play'e tıklayın

Edinilen bilgiye göre, İzmit'te saat 14.20 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi ile Plajyolu arasında sefer yapan tramvaylar çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın görüntüleri kameraya yansıdı.

31 May 2022 - 15:25 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.156.923 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Minibüsten 1 milyon 250 bin makaron çıktı mask
Minibüsten 1 milyon 250 bin makaron çıktı
6 iş yerinde 5 kilo kaçak tütün ele geçirildi mask
6 iş yerinde 5 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi mask
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar mask
2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
İzolasyon malzemeleri bulunan çatıda yangın çıktı mask
İzolasyon malzemeleri bulunan çatıda yangın çıktı
Cami minaresinden sarkan sac levhayı itfaiye indirdi mask
Cami minaresinden sarkan sac levhayı itfaiye indirdi
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL