Eski vekiller aynı masada

Kocaeli siyasetinin büyükleri, kentte bir dönem milletvekilliği yapmış isimler belli aralıklarla bir araya gelmeye devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında ANAP eski Milletvekili Sefer Ekşi'nin ev sahipliğinde bir araya gelen milletvekilleri son olarak CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın ev sahipliğinde Kapanönü Çarşısı'nda bir araya geldi. Geçmiş günleri yad eden milletvekilleri ülke siyasini de değerlendirdi.
8 VEKİL BİR ARAYA GELDİ
Erenkaya'nın davetine ANAP eski Milletvekili Sefer Ekşi, MHP eski Milletvekilleri Kemal Köse ve Cumali Durmuş, DSP eski milletvekilleri ; Halil Çalık, İsmail Kalkandelen, eski Doğru Yol Milletvekili İbrahim Artvinli, Sağlık eski Bakanı ve DYP Milletvekili Kazım Dinç katıldı. Vekiller buluşmalara devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.