31 May 2022 - 15:33- Gündem G: 31 May 2022 - 15:35

Eski vekiller aynı masada

CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, kentte bir dönem milletvekilliği yapmış isimleri Kapanönü Çarşısı'nda ağırladı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Eski vekiller aynı masada mask

Kocaeli siyasetinin büyükleri, kentte bir dönem milletvekilliği yapmış isimler belli aralıklarla bir araya gelmeye devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında ANAP eski Milletvekili Sefer Ekşi'nin ev sahipliğinde bir araya gelen milletvekilleri son olarak CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın ev sahipliğinde Kapanönü Çarşısı'nda bir araya geldi. Geçmiş günleri yad eden milletvekilleri ülke siyasini de değerlendirdi.

8 VEKİL BİR ARAYA GELDİ

Erenkaya'nın davetine ANAP eski Milletvekili Sefer Ekşi, MHP eski Milletvekilleri Kemal Köse ve Cumali Durmuş, DSP eski milletvekilleri ; Halil Çalık, İsmail Kalkandelen, eski Doğru Yol Milletvekili İbrahim Artvinli, Sağlık eski Bakanı ve DYP Milletvekili Kazım Dinç katıldı. Vekiller buluşmalara devam edecek.

31 May 2022 - 15:33 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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