İşte İSO 500'e giren Kocaelili firmalar

İŞTE KOCAELİLİ FİRMALAR
1- TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
2- Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
3- Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
4- Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.
5- Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.
6- Kroman Çelik Sanayii A.Ş.
7- Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.
8- Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
9- İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.
10- Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
11- Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.
12- Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
13- Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.
14- Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.
15- Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş.
16- Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.
17- Honda Türkiye A.Ş.
18- Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
19- Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
20- Ağır Haddecilik A.Ş.
21- İsminin açıklanmasını istemeyen firma
22- Yeni Elektrik Üretim A.Ş.
23- Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
24- CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş.
25- Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.
26- Hektaş Ticaret T.A.Ş.
27- ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.
28- Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.
29- Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.
30- Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.
31- Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.
32- Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.
33- Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.
34- Farplas Otomotiv A.Ş.
35- Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.
36- Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.
37- Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.
38- Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
39- Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.
40- Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş.
41- Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.