31 May 2022 - 15:40- Ekonomi

İşte İSO 500'e giren Kocaelili firmalar

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"na göre TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu. İSO 500'e ise Kocaeli'den 41 firma girdi.