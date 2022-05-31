Belediye Derincespor’da kongre günü

Bu sezon 3. Lig 3. Grup’ta güç koşullarla, mali krizlerle geçen bir sezona rağmen oldukça iyi bir performans gösteren ve Play-Off’u şanssız bir şekilde kaçıran Belediye Derincespor bugün olağan genel kurulunu yapacak. Kongre, Derince Belediyespor Tesisleri’nde saat 17.00’de başlayacak. Mevcut başkan Ahmet Güntepe’nin aday olup olmayacağı henüz resmileşmese de Güntepe olmazsa da yönetim içinden birisinin adaylık için Divan Kurulu’na liste vermesi bekleniyor.