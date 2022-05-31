31 May 2022 - 16:28- Eğitim G: 31 May 2022 - 16:29

Kocaeli Bilnet’ten Panoramik İstanbul turu
Kocaeli Bilnet’ten Panoramik İstanbul turu mask

Kocaeli Özel Bilnet Fen ve Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 49 kişilik grup, İstanbul Tarihi Yarımada’yı 6 öğretmen eşliğinde ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Turistik Gezi Otobüsü “BUS FOR US” ile Panoramik İstanbul Turu’na katıldı. Bu turla Sultanahmet Meydanı, Eminönü, Karaköy, Galata Port, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Yıldız Sarayı, Tepebaşı, Şişhane’yi rehber anlatımı eşliğinde gördüler. Sosyal Bilimler Zümresi tarafından düzenlenen gezide, İstanbul’u hem eğlenerek hem de kültürel dokusunu hissederek gezme fırsatı öğrencilere sunuldu.

31 May 2022 - 16:28 - Eğitim

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