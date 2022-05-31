Karamürsel’de ‘Paşa Balığı’ bolluğu yüzleri güldürdü

Karamürsel’de Osmanlı Dönemi’nde ‘Paşa Balığı’ olarak adlandırılan lüfer bolluğu yaşandı. Şu sıralar İzmit Körfezi’ne giren lüfer, sarıkanat ve çinekop balığı nedeniyle Karamürsel sahilindeki her kayanın üstünde bir balıkçıya rastlanıyor. Olta balıkçısı 73 yaşındaki Erdoğan Aslan, 10 yaşından buyana Karamürsel’de balık avladığını söyledi.
“DAHA DA BOLLAŞACAK”
Aslan, yasaklara uyulması ve havanın da iyi gitmesiyle Körfez’de lüfer bolluğu gözlendiğini belirtti. Balığın daha da bollaşacağını anlatan Aslan, “Havaların uzun bir süre serin ve soğuk geçmesinden dolayı balık kıyılara yeni yeni girmeye başladı. Şimdilerde Karamürsel’de lüfer, çinekop, sarıkanat bol, kaşık dediğimiz olta ile tek tek kıyıdan tutuyoruz” dedi.‘Göç balığı’ olarak isimlendirilen lüferi oltayla tutmanın inceliklerini de anlatan Aslan, ağ teknolojisiyle yakalanması bir hayli zor olan lüferin, ağları parçalayan keskin dişleri olduğunu da ifade etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.