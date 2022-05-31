31 May 2022 - 16:28- Gündem G: 31 May 2022 - 16:30

Karamürsel’de ‘Paşa Balığı’ bolluğu yüzleri güldürdü

Karamürsel ilçesinde olta balıkçılarının yüzü, Osmanlı Dönemi’nde ‘Paşa Balığı’ olarak adlandırılan lüfer, bolluğu sayesinde güldü
Karamürsel’de ‘Paşa Balığı’ bolluğu yüzleri güldürdü mask

Karamürsel’de Osmanlı Dönemi’nde ‘Paşa Balığı’ olarak adlandırılan lüfer bolluğu yaşandı. Şu sıralar İzmit Körfezi’ne giren lüfer, sarıkanat ve çinekop balığı nedeniyle Karamürsel sahilindeki her kayanın üstünde bir balıkçıya rastlanıyor. Olta balıkçısı 73 yaşındaki Erdoğan Aslan, 10 yaşından buyana Karamürsel’de balık avladığını söyledi.

“DAHA DA BOLLAŞACAK”

Aslan, yasaklara uyulması ve havanın da iyi gitmesiyle Körfez’de lüfer bolluğu gözlendiğini belirtti. Balığın daha da bollaşacağını anlatan Aslan, “Havaların uzun bir süre serin ve soğuk geçmesinden dolayı balık kıyılara yeni yeni girmeye başladı. Şimdilerde Karamürsel’de lüfer, çinekop, sarıkanat bol, kaşık dediğimiz olta ile tek tek kıyıdan tutuyoruz” dedi.‘Göç balığı’ olarak isimlendirilen lüferi oltayla tutmanın inceliklerini de anlatan Aslan, ağ teknolojisiyle yakalanması bir hayli zor olan lüferin, ağları parçalayan keskin dişleri olduğunu da ifade etti.
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31 May 2022 - 16:28 - Gündem

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