31 May 2022 - 16:29- Gündem G: 31 May 2022 - 16:31

Market reyonunda ve kasadaki farklı fiyatı vatandaş ihbar etti

Karamürsel’de vatandaşın ihbarı üzerine yapılan incelemede, reyon fiyatı ile kasa çıkış fiyatı arasında fark olan bir markete vatandaş ihbarı üzerine işlem yapıldı
Market reyonunda ve kasadaki farklı fiyatı vatandaş ihbar etti mask

Karamürsel Belediyesi Zabıta ekipleri ihbar üzerine bir markette yapılan denetimde, reyondaki fiyatı 16 lira 95 kuruş olan patlıcanlı rulo börek ürününden kasada 19 lira 95 kuruş ödeme alındığını tespit etti.Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, yaptığı açıklamada, bir vatandaşın ALO 175 üzerinden yaptığı ihbarı değerlendirdiklerini söyledi.

“BU TÜR MÜRACAATLAR DEĞERLİ”

Bu tür durumların yaşanmaması için tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Çetinkaya, “Denetimlerimizde bu hususu tespit ettik. Gördük ki market reyon fiyatını değil de vatandaşlardan farklı fiyat aldığını belirledik. Hazırladığımız tutanağı gerekli mercilere gönderdik. Vatandaşlarımızın yaptığı şikayet ve müracaatlar bizim için çok değerli. Vatandaşlarımız bu tür durumlarda her türlü bilgiyi bizle paylaşmalılar”dedi. Çetinkaya, hazırladıkları tutanağı İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderildiğini belirterek, inceleme sonunda markete bir yaptırımın uygulanacağını kaydetti.

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31 May 2022 - 16:29 - Gündem

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