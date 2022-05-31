Market reyonunda ve kasadaki farklı fiyatı vatandaş ihbar etti

Karamürsel Belediyesi Zabıta ekipleri ihbar üzerine bir markette yapılan denetimde, reyondaki fiyatı 16 lira 95 kuruş olan patlıcanlı rulo börek ürününden kasada 19 lira 95 kuruş ödeme alındığını tespit etti.Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, yaptığı açıklamada, bir vatandaşın ALO 175 üzerinden yaptığı ihbarı değerlendirdiklerini söyledi.
“BU TÜR MÜRACAATLAR DEĞERLİ”
Bu tür durumların yaşanmaması için tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Çetinkaya, “Denetimlerimizde bu hususu tespit ettik. Gördük ki market reyon fiyatını değil de vatandaşlardan farklı fiyat aldığını belirledik. Hazırladığımız tutanağı gerekli mercilere gönderdik. Vatandaşlarımızın yaptığı şikayet ve müracaatlar bizim için çok değerli. Vatandaşlarımız bu tür durumlarda her türlü bilgiyi bizle paylaşmalılar”dedi. Çetinkaya, hazırladıkları tutanağı İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderildiğini belirterek, inceleme sonunda markete bir yaptırımın uygulanacağını kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.