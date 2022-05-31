31 May 2022 - 16:31- Ekonomi G: 31 May 2022 - 16:33

 “Yılın Yaz Lastiği Üreticisi” ödülünü Goodyear kazandı

Auto Bild, Goodyear'ın "gelecek odaklı sürdürülebilirlik" çalışmalarını prestijli bir ödülle taçlandırdı.
 “Yılın Yaz Lastiği Üreticisi” ödülünü Goodyear kazandı mask

Almanya'nın önde gelen otomotiv dergisi Auto Bild, Goodyear'ın "dinamik üst düzey performans" sunan ödüllü ürünlerine, "En iyi yaz lastiği Goodyear'dan" haberi ile yer verdi. Dergi ayrıca Goodyear’ı “yılın yaz lastiği üreticisi" ödülüne layık gördü.Goodyear son ödülünü “Goodyear'ın Eagle F1 Asymmetric 6” ürünü ile derginin 13 Nisan 2022 sayısında almıştı.

DİNAMİK PERFORMANS

Auto Bild1 dergisi ayrıca bundan önce de Goodyear'ın EfficientGrip 2 SUV ve EfficientGrip Performance 2 lastiklerini de ödüle layık görmüştü.Dergi, "en iyi yaz lastikleri Goodyear'dan" başlıklı incelemesinde, Goodyear'ın yeni lastik modellerine "üst düzey dinamik performans ve gelecek odaklı sürdürülebilirlik" konusunda tam not verdi.Goodyear EMEA Bölgesi Teknoloji Direktörü Laurent Colantonio: "Auto Bild'in yılın yaz lastiği üreticisi ödülünü kazanmak gurur verici" dedi.
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31 May 2022 - 16:31 - Ekonomi

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