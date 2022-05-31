Avon 2022 yılı sonunda 50 mağazaya ulaşacak

Avon, çok kanallı stratejisi doğrultusunda büyümesini sürdürüyor. Geçen yıl itibariyle mağazacılık konseptine adım atarak 28 ilde 36 satış noktasına ulaşan Avon, yıl sonuna kadar 14 mağaza daha açmayı planlıyor. Temsilcilerine dijitalleşme yolunda büyük destekler sunan Avon, ayrıca Türkiye genelindeki tüm girişimci temsilcilerine de kendi mağazasını açma imkanı sunuyor. Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, “Temsilci girişimcilerimize perakende sektöründe destek veriyoruz” dedi.

KOCAELİ ŞUBESİ

Global güzellik ve doğrudan satış devi Avon, Bursa, Antalya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Eskişehir, Trabzon, Kocaeli, Van, Aydın, Malatya, Ordu, Erzurum, Balıkesir, Kahramanmaraş, Muğla, Elazığ, Niğde, Amasya, Hakkari, Kırıkkale, Karabük, Erzincan, Iğdır, İstanbul, Ankara ve İzmir’de temsilcileri aracılığıyla hizmete sunulan mağazalarıyla faaliyet gösteriyor.