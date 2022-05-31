31 May 2022 - 16:34- Gündem G: 31 May 2022 - 16:35

Körfezli Dadaşlar yine “Göğdemir” dedi

Körfez Erzurumlular Derneği’nin önceki gün gerçekleşen olağan genel kurulunda mevcut başkan Yavuz Göğdemir yeniden başkan seçilerek güven tazeledi
Körfezli Dadaşlar yine “Göğdemir” dedi mask

Körfez Erzurumlular Derneği’nin olağan genel kurulu önceki gün gerçekleşti. Mevcut başkan Yavuz Göğdemir’in tek aday olarak girdiği genel kurul, derneğin Mimar Sinan Mahallesi’ndeki lokalinde gerçekleşti. İlçenin tanınmış simalarından olan Ahmet Sevimli’nin divan başkanlığını yaptığı kongrede başkanlığa yeniden seçilen Göğdemir, yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

DERNEĞİN FAALİYETLERİNİ ANLATTI

Körfez Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir, dernek yönetimi olarak yapılan faaliyetler hakkında üyeleri ve diğer katılımcıları bilgilendirdi. Kongreye Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Körfez Belediye MeclisiAKP meclis üyesi Mehmet Sayım, İYİ Parti önceki dönem Teşkilat Başkanı Tugay Polat ile çok sayıda Dadaş yer aldı.

YÖNETİM KURULU

Yavuz Göğdemir (Başkan)

Muhittin Dere

Erdoğan Boztaş

Mamut Atıcı

Ercan Yağar

Ercan Yakışan

Neşet Koyuncuoğlu

Tarık Solmaz

Erdem Kıranlı

Ömer Öztaş

SamihUlağ

Orhan Kayraldağ

SacitYazır

Kadir Kavaz

Taha Yasin Sevimli

Bahadır Aydemir

Fikret Öznütepe

Emre Karasu

DENETLEME KURULU

Yakup Yaman

Oktay Tepe

Ali Kılıç

Ufuk Torun

Mete Yazır

Hüseyin Çetin

KEDFE DELEGELERİ

Yavuz Göğdemir

Orhan Gedik

Ahmet Kaya

Osman Yurt

Mehmet Ali Boztaş.

 

31 May 2022 - 16:34 - Gündem

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