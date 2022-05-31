Körfezli Dadaşlar yine “Göğdemir” dedi

Körfez Erzurumlular Derneği’nin olağan genel kurulu önceki gün gerçekleşti. Mevcut başkan Yavuz Göğdemir’in tek aday olarak girdiği genel kurul, derneğin Mimar Sinan Mahallesi’ndeki lokalinde gerçekleşti. İlçenin tanınmış simalarından olan Ahmet Sevimli’nin divan başkanlığını yaptığı kongrede başkanlığa yeniden seçilen Göğdemir, yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.
DERNEĞİN FAALİYETLERİNİ ANLATTI
Körfez Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir, dernek yönetimi olarak yapılan faaliyetler hakkında üyeleri ve diğer katılımcıları bilgilendirdi. Kongreye Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Körfez Belediye MeclisiAKP meclis üyesi Mehmet Sayım, İYİ Parti önceki dönem Teşkilat Başkanı Tugay Polat ile çok sayıda Dadaş yer aldı.
YÖNETİM KURULU
Yavuz Göğdemir (Başkan)
Muhittin Dere
Erdoğan Boztaş
Mamut Atıcı
Ercan Yağar
Ercan Yakışan
Neşet Koyuncuoğlu
Tarık Solmaz
Erdem Kıranlı
Ömer Öztaş
SamihUlağ
Orhan Kayraldağ
SacitYazır
Kadir Kavaz
Taha Yasin Sevimli
Bahadır Aydemir
Fikret Öznütepe
Emre Karasu
DENETLEME KURULU
Yakup Yaman
Oktay Tepe
Ali Kılıç
Ufuk Torun
Mete Yazır
Hüseyin Çetin
KEDFE DELEGELERİ
Yavuz Göğdemir
Orhan Gedik
Ahmet Kaya
Osman Yurt
Mehmet Ali Boztaş.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.