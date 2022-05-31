31 May 2022 - 16:35- Siyaset G: 31 May 2022 - 16:38

“Özel hastanelerin acillerindeki para talebi, hukuka aykırı değil mi?”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan,Gebze’de hizmet veren özel hastanelerin acil servislerinde vatandaştan ücret talep edilmesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Türkkan, “Bazı özel hastanelerin acil servislerinde vatandaşlardan para talep edilmesi hukuka aykırı bir durum değil mi?” dedi
“Özel hastanelerin acillerindeki para talebi, hukuka aykırı değil mi?” mask
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Özel hastanelerin acil servislerinde ücret alınmaması konusunda daha önce birtakım düzenlemeler getirilmesine rağmen Gebze’de bu konuda sıkıntı yaşandığı ifade edildi. Acil servislerde işlem yaptıran hastalardan yüksek paralar talep edildiğini belirten İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli basınında yer bulan bukonuyu TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, konunun muhatabı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması isteği ile soru önergesi verdi.

TÜRKKAN’IN BAKAN KOCA’YA SORULARI

1-Özel hastanelerin acil servislerine başvuran hastalardan ücret alınmaması konusunda daha önce birtakım hukuki düzenlemeler getirilmesine rağmen bu konuda Gebze’de bazı sıkıntıların yaşandığı iddiası doğru mudur, bu konuda Bakanlık bilgi sahibi midir?

2-Basında yer alan haberlere göre; bazı özel hastanelerin acil servislerinde vatandaşlardan para talep ettiği doğru mudur, bu durum hukuka aykırı bir durum değil midir?

3-Hastaneden ayrılırken vatandaşlardan oldukça yüksek rakamlar ödenmesi istendiği, istenilen rakamın vatandaşın itirazına göre bazen minimuma indirildiği, ödenen ücret karşılığında fatura verilmediği de doğru mudur, bu işlemler neye göre yapılmaktadır, bunun gerekçeleri nelerdir?

4-Yasal olmamasına rağmen vatandaşlardan ücret talep eden özel hastaneler hakkında bir işlem uygulanmakta mıdır, bu işlemler nelerdir?

5-Özel hastanelere herhangi bir denetim uygulanmakta mıdır, bu konuda uygulanan belli bir takvim bulunmakta mıdır, denetimlerde karşılaşılan olumsuzluklar ile ilgili uygulanan işlemler nelerdir?

6-Vatandaşların özel hastanelerin acil servislerinde bundan sonra sıkıntı yaşamaması için Bakanlık tarafından yeni birtakım düzenlemeler getirilmesi ve bunların uygulamaya geçirilmesi düşünülmekte midir, bu uygulamalar neler olacaktır?

31 May 2022 - 16:35 Kocaeli- Siyaset

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