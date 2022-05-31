İzmit Belediyesi’nden örnek iş yerlerine plaket

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sağlık, hijyen ve kaliteli hizmet anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 30 maddelik kritere uygun olan 10 iş yeri sahibine örnek iş yeri plaketi verildi. 30 maddelik kritere göre inceleme ve tespitlerini gerçekleştiren Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince önceki gün 10 kişiyle başlayan belge takdimi Gülümse Kafe’de düzenlenen kahvaltı programında gerçekleşti. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, incelemelerine ve Örnek İşyeri Belgesi’ni işletme sahiplerine ulaştırmaya devam edecek.

ÖRNEK OLDULAR

Örnek işyeri plaketinin takdim edildiği kahvaltı programına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Nurullah Özer ve Cem Serhat Dayanç, Ruhsat ve Denetim Müdürü Reyhan Erbayrak katılım sağladı. İzmit Belediyesi yöneticileri, özellikle gıda ve hizmet sektöründe standartlarını daha iyi noktaya taşıyan ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışına benimseyen esnaflara teşekkür ederek hediyelerini takdim ettiler. Esnafa verilen ödüller için ruhsat durumu, hijyen kurallarına uyum, malzeme kalitesi, atık yağ sözleşmesi, tuvalet, kabin, tavan-duvar kaplamaları, uyarı levhaları gibi toplamda 30 kriter incelendi.

İZMİT BELEDİYESİ’NDEN PLAKET ALAN İŞLETMELER

Ümit Usta Kafe Pastane – Mustafa Karslıoğlu

Yedi Yöre Gıda Şarküteri – Zehra Atmaca

Lahmacun- Kebap - Mehmet Emin Uslu

Coffee Chefs – Fatih Çam

1863 Ocakbaşı – Emrullah Karakaya

Çınar Lokantası – Mustafa Çınar

Nars İzmit – İnci Hazal Pirimoğlu

Çınaraltı Künefe – Gökhan Alet

HappyMoons – İlhan Özkara

TheHunger – Yiğit Binbay