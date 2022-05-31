İzmit Belediyesi’nden örnek iş yerlerine plaket

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sağlık, hijyen ve kaliteli hizmet anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 30 maddelik kritere uygun olan 10 iş yeri sahibine örnek iş yeri plaketi verildi. 30 maddelik kritere göre inceleme ve tespitlerini gerçekleştiren Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince önceki gün 10 kişiyle başlayan belge takdimi Gülümse Kafe’de düzenlenen kahvaltı programında gerçekleşti. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, incelemelerine ve Örnek İşyeri Belgesi’ni işletme sahiplerine ulaştırmaya devam edecek.
ÖRNEK OLDULAR
Örnek işyeri plaketinin takdim edildiği kahvaltı programına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Nurullah Özer ve Cem Serhat Dayanç, Ruhsat ve Denetim Müdürü Reyhan Erbayrak katılım sağladı. İzmit Belediyesi yöneticileri, özellikle gıda ve hizmet sektöründe standartlarını daha iyi noktaya taşıyan ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışına benimseyen esnaflara teşekkür ederek hediyelerini takdim ettiler. Esnafa verilen ödüller için ruhsat durumu, hijyen kurallarına uyum, malzeme kalitesi, atık yağ sözleşmesi, tuvalet, kabin, tavan-duvar kaplamaları, uyarı levhaları gibi toplamda 30 kriter incelendi.
İZMİT BELEDİYESİ’NDEN PLAKET ALAN İŞLETMELER
Ümit Usta Kafe Pastane – Mustafa Karslıoğlu
Yedi Yöre Gıda Şarküteri – Zehra Atmaca
Lahmacun- Kebap - Mehmet Emin Uslu
Coffee Chefs – Fatih Çam
1863 Ocakbaşı – Emrullah Karakaya
Çınar Lokantası – Mustafa Çınar
Nars İzmit – İnci Hazal Pirimoğlu
Çınaraltı Künefe – Gökhan Alet
HappyMoons – İlhan Özkara
TheHunger – Yiğit Binbay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.