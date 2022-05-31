31 May 2022 - 16:39- Gündem G: 31 May 2022 - 16:40

Muhtar Harata’nın baba acısı

İzmit Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin Harata’nın 101 yaşındaki babası Mustafa Harata vefat etti
Muhtar Harata’nın baba acısı mask
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İzmit Tüysüzler Mahallesi Kamelya Sokak adresinde ikamet eden çiftçi, Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin Harata ile birlikte 7 çocuk babası Mustafa Harata (101) vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Tüysüzler Fatih Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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31 May 2022 - 16:39 - Gündem

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