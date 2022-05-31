Muhtar Harata’nın baba acısı

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İzmit Tüysüzler Mahallesi Kamelya Sokak adresinde ikamet eden çiftçi, Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin Harata ile birlikte 7 çocuk babası Mustafa Harata (101) vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Tüysüzler Fatih Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.