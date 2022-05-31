Alikahya’ya bahar geldi

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca Alikahya Mahallesindeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Bahar Şenliği düzenlendi. Alikahya Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde düzenlenen etkinliğe katılanlar baharın gelişini kutladı.

BAHARIN GELİŞİ

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü öncülüğünde Kocaeli Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Aydoğanlılar Derneği, Alikahya Karahasanlılar Kültür Derneği ve Ordu Gölköy Düzyaylalılar Derneğiyle birlikte bahar şenliği düzenlendi. Alikahya Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi, Bahar Şenliği için araç trafiğine kapatıldı. Çocuklar için alana şişme oyunlar kuruldu.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyun alanlarında keyifle vakit geçirirken, etkinlik boyunca patlamış mısır, macun, elma şekeri ve pamuk şeker ikram edildi. Alana çocuklarını getiren aileler içinde ikram çadırı kuruldu. Çocuklar alanda eğlenirken aileler ise kendileri için kurulan çadırda vakit geçirdi. Vatandaşlara etkinlik boyunca çay ve yöresel yemek ikramı yapıldı. Alana gelen her çocuğa çekiliş bileti verildi.

GENİŞ KATILIM

Alikahya Bahar Şenliği etkinliğine Ordu Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, İzmit meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan dernek başkanları, Bahar Şenliği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

SİHİR VE ATEŞ OYUNLARI

Çocuklara etkinlik süresince animatörler ve palyaçolar eşlik etti. Çocuklar palyaçolar ile dans ederek oyunlar oynadı. Daha sonrasında MapHoytag halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Programın devamında sihirbaz Erkan Obüs sahne aldı. Sihirbaz Obüs, ateş oyunları, çeşitli gösteriler ve sihir numaraları ile çocukları şaşırtmayı başardı. Program sonunda ise çekiliş yapıldı. Bisiklet başta olmak üzere hazırlanan hediyeler kurayla sahiplerini buldu.