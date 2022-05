500 Büyük’te 84 Kocaeli firması yer aldı

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2021’de Kocaeli’den 84 firma yer aldı. Açıklanan sonuçları değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Geçtiğimiz yıl açıklanan 500 Büyük’te 75 Kocaeli firması yer almıştı. Bu yıl ise sayı 84’e çıktı. Kocaeli, 84 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer almayı başardı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci oldu” dedi.

ÜRETİMDEKİ GÜCÜMÜZ ARTIYOR

Türkiye’nin gurur tablosunda yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 84 Kocaeli firmasını kutlayan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 41 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda ise 2021 yılında 84 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Kocaeli’nin asıl üretim gücü ve ülke ekonomisindeki yeri giderek artıyor. Pandemi belirsizlikleri, enerji, lojistik ve tedarikte yaşanan sorunlara rağmen ihracatımızdaki güçlü büyümenin de etkisiyle üretimine hız kesmenden devam eden ve listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

12 Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

13 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

21 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

22 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

27 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

30 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

33 Aygaz A.Ş.

34 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

39 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

44 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

45 Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

47 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.

48 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

49 Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

58 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.

60 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

68 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.

69 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

76 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

84 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

86 İpragaz A.Ş.

88 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.

90 İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

91 OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

119 Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

126 Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

136 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

137 Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

142 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

146 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

148 Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

150 Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

155 Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

159 Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.

163 Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

171 Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

173 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

196 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

202 Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti.

204 Deva Holding A.Ş.

210 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

211 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

219 DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

220 Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş.

221 Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.

226 Honda Türkiye A.Ş.

228 Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.

268 Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

275 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

283 BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

290 Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

298 Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş.

300 Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.

303 Ağır Haddecilik A.Ş.

305 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

313 Yeni Elektrik Üretim A.Ş.

317 Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

327 CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş.

337 Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

341 Hektaş Ticaret T.A.Ş.

348 Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş.

352 ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.

362 Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.

376 Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

380 Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

382 Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

393 Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

394 Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

396 Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.

400 Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

404 Farplas Otomotiv A.Ş.

420 Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

421 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.

424 Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

435 Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.

440 Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

456 İzocam Tic. ve San. A.Ş.

472 Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

476 Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş.

480 Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

485 Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.

494 Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.