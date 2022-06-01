Gülaçtı Kuyumculuk davasında 98 mağdurdan 63’ü şikayetçi oldu

Yıllardır İzmit İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren GülaçtıKuyumculuk’un sahibi Hüseyin Gülaçtı’nın işyerini kapatarak ortadan kaybolması üzerine yapılan araştırmada piyasaya ve vatandaşa yüklü miktarda borcu bulunduğu, yurt dışına gittiği öne sürülmüştü. Son olarak Gülaçtı, 2019 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülaçtı, borçlarını ödeyeceğine dair taahhütte bulunmasının ardından şartlı tahliye hükümlerinden yararlanmıştı. KOM Şube Müdürlüğü’ne ifadeye çağırılırken mağdurlar ise dava açtı. Aralık 2021’de Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gülaçtı Kuyumculuk A.Ş. ile ilgili iflas kararı verdi.

98 MAĞDUR, 63 KİŞİ ŞİKAYETÇİ

98 mağdurun olduğu, 63 kişinin şikayetçi olduğu Gülaçtı hakkında Cumhuriyet Savcısı iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede Gülaçtı Kuyumculuk sahibi Hüseyin Gülaçtı’nın mağdurlardan tamir edilmek üzere altın ve gümüş türünden takılar veya aksesuar ürünleri alıp geri vermediği, altın satın almak üzere para alıp altınları vermediği, bozdurulmak üzere kendisine verilen altınların karşılığı olan parayı muhatabına vermediği belirtildi. Döviz bozdurmak isteyenlerden dövizlerini aldığı halde TL karşılığını vermediği, parasını dövize yatırmak isteyenlere de paralarını aldığı halde dövizlerini vermediği ve geri verilmek üzere piyasadan aldığı emanet paraları başka amaçlarla kendi menfaatine kullandığı gerekçesiyle şikayette bulundukları belirtildi.

25 KASIM 2019’DA TAHLİYE EDİLDİ

İddianamede; işlerinin kötüye gitmesi ve ticari olarak zor durumda kalması nedeniyle piyasada ve insanlarda oluşturduğu güven neticesinde çeşitli sebeplerle müştekilerden para veya altın aldığı, mağdurlarda sağladığı güveni pekiştirmek adına arkasına altının gramını veya para miktarını yazdığı kartvizitleri müştekilere verdiği, gerektiği takdirde bunları iade edeceği şeklinde beyanlarda bulunduğu belirtildi. Fakat bir süre sonra işleri toparlayamaması nedeniyle para veya altınları geri vermemek maksadıyla kimseye duyurmadan ticari işletmesini kapatarak 1 Mayıs 2019 tarihinde yurtdışına çıktığı, 29 Temmuz 2019 tarihinde ülkeye giriş yapıp yakalanarak tutuklandığı ve 25 Kasım 2019 tarihinde de tahliye olduğu belirtildi.

“İCRAYI GERİ ÇEKMEM İÇİN YALVARDI”

98 kişinin çeşitli sebeplerle şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, mağduriyetler tür ve sayılara göre farklı kategorilere ayrıldı. Mağdurlar nasıl dolandırıldıklarını anlattı. N.Ü. isimli mağdur, 600 grama yakın has altınını bozdurmak için GülaçtıKuyumculuk’a gittiğini, Gülaçtı’nın kendisine parayı daha sonra vereceğini, vermeyince parayı geri altın olarak istediğini, Gülaçtı’nın kendisine evde güvenli olmayacağını, kendi kasalarında durmasını söylemesi üzerine altınları bıraktığını anlattı. N.Ü. senet aldığını, 81 bin 500 TL alacağı bulunduğunu belirtti. Gülaçtı, icra takibi sonrasında kendisinin yanına gelip icrayı geri çekmesi için yalvardığını, 15 gün ödemesi şartıyla takibi geri çektiğini ancak hiçbir ödeme yapmadığını söyledi.

220 BİN DOLARA GÜLAÇTI SATILDI MI?

R.S. isimli mağdur ise, Gülaçtı’nın 240 bin dolar karşılığında şirketi devredeceğini söylemesi üzerine 220 bin dolar nakit olarak verdiğini, 8 Nisan 2019 tarihinde Gülaçtı isimli şirketin kendisine devir ve noter satışını yaptıklarını anlattı. Hüseyin Gülaçtı adına 1 ay daha şirketi işletmeye devam ettiğini ancak sabah geldiğinde işyerinin kapalı olduğunu gördüğünü anlattı. Şirketin devrinin kendisine geçmediğini, borçlar nendeiyle şirketin ruhsatını alamamakta olduğnuu söyledi.

“HİLELİ DAVRANIŞ…”

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede soruşturma kapsamında toplam 98 kişi çeşitli sebeplerle şüpheliden şikayetçi olduğunu belirterek “Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte birtakım hareketler olmalı” ifadelerine yer verildi.

“KANDIRICI NİTELİKTE OLUP OLMADIĞI…”

Cumhuriyet Savcısı, “kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olay bazında değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır” dedi.

“SUÇ İŞLEME KASTI İLE HAREKET ETTİĞİ…”

Cumhuriyet Savcısı; mağduriyete yol açan eylemlerden pek çoğunun şüphelinin kepenk kapatıp yurt dışına çıkış tarihi olan 1 Mayıs 2019 tarihinden hemen önce gerçekleştiği, bu nedenle şüphelinin suç işleme kastı ile hareket ettiğinin değerlendirildiği, Hüseyin Gülaçtı’nın daha önce de Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/121 esas sayılı dosyası üzerinden başkaca şüphelilerle birlikte benzer suçlardan yargılandığı ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve ‘izinsiz faaliyette bulunmak’ kanununa muhalefet suçundan cezalandırılmasına karar verildiğini belirtti.

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Gülaçtı'nın ''yatırım amaçlı para verenler'' başlığı altında ismi belirtilen 9 müştekiye yönelik alınması gereken izinleri almaksızın yatırım adı altında para toplamak suretiyle her bir müşteki açısından ayrı ayrı olmak üzere belirtilen kanun maddesine muhalefet suçunu işlediği, ''döviz/altın almak için para verenler, bozdurmak amacıyla altın/ döviz verenler, borç verenler'' başlığı altında ismi belirtilen 54 müştekiye yönelik de ayrı ayrı nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği hususunda hakkında kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiği belirtilerek Gülaçtı’nın yargılamasının yapılarak eylemine uyan ve belirtilen sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etti. İlk duruşma 20 Eylül 2022 tarihinde Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.