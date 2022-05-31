Güngör Arslan cinayeti ile ilgili savcılıktan resmi açıklama

Gazeteci Güngör Arslan cinayeti ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “19.02.2022 tarihinde Ses Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yazarı Güngör Arslan'ın iş yerinde ateşli silahla öldürülmesi olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm iddialar titiz bir şekilde değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılmıştır. Buna göre eylemi bizzat gerçekleştiren tutuklu şüpheli R.Ö. hakkında “Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçlarından, tutuklu şüpheliler E.K. ve B.P. hakkında “Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçlarına Azmettirme” suçlarından, tutuklu şüpheliler H.E.Ç., F.Y., R.S. ve E.Y. hakkında “Tasarlayarak Kasten Adam Öldürmek Suçuna Yardım ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçlarından, tutuklu şüpheliler C.Y., K.Y. ve Ö.T. hakkında “ Suçluyu Kayırma” suçundan ve tutuksuz şüpheliler A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B. hakkında “Suç Delillerini Gizleme” suçundan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kamu davası açılmıştır. Şüpheliler E.O, K.Y, S.Ö, S.Y, M.P, C.Y, S.Y, T.T, S.N.B, D.İ, T.U., U.Ö ve B.K. hakkında “Tasarlayarak Kasten Adam Öldürmek Suçuna Yardım, Suçluyu Kayırma ve Suç Delillerini Gizleme” suçlarından ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Şüpheli 6 kişi hakkında yürütülen soruşturma evrakı tefrik edilerek soruşturmaya devam edilmesi kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”