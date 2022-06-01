Döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelecek.
01 Haz 2022 - 09:20- Gündem Güncelleme: 01 Haz 2022 - 09:58
Benzin ve motorine büyük zam
Türkiye haziran ayına zam yağmuruyla başladı. Elektrik ve doğalgaz zammının ardından bu gece benzin ve motorine de büyük zam geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
...................... - Milletin feryadını kimse duymuyor, vay anasını ya gerçekten çok ilginç................ sandıklar önümüze gelincede inşallah duymaya kalkmazlar ........yazık valla bu millete
M.turgut - Canınız ceh.........e
Karatepeli - Ver mehteri
Tebrikler - Daha yeni 2 tl zam geldi ! Şimdi de zam.Allah gün yüzü göstermesin bunlara sebep olanlara ! Hadi diyorsunuz ki mazot benzin dışarıdan geliyor .E bari kdv sini alma da millet azıcık nefes alsın yetti artık !
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.