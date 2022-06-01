Benzin ve motorine büyük zam

Döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelecek.