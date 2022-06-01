01 Haz 2022 - 09:20- Gündem G: 01 Haz 2022 - 09:58

Benzin ve motorine büyük zam

Türkiye haziran ayına zam yağmuruyla başladı. Elektrik ve doğalgaz zammının ardından bu gece benzin ve motorine de büyük zam geliyor.
Benzin ve motorine büyük zam mask

Döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelecek.

01 Haz 2022 - 09:20 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

...................... - Milletin feryadını kimse duymuyor, vay anasını ya gerçekten çok ilginç................ sandıklar önümüze gelincede inşallah duymaya kalkmazlar ........yazık valla bu millete

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Haziran 10:29
01

Tebrikler - Daha yeni 2 tl zam geldi ! Şimdi de zam.Allah gün yüzü göstermesin bunlara sebep olanlara ! Hadi diyorsunuz ki mazot benzin dışarıdan geliyor .E bari kdv sini alma da millet azıcık nefes alsın yetti artık !

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 01 Haziran 09:41
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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