01 Haz 2022 - 09:22- Ekonomi G: 01 Haz 2022 - 09:25

Doğal gaza zam geldi!

BOTAŞ'ın yayınladığı haziran ayı tarifesine göre, doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi. Yeni tarifeye göre, konut tüketicileri bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi aboneleri ise 10 bin 416 lira ödeyecek.

Doğal gaza zam geldi! mask

Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

KONUTTA YÜZDE 30 ZAM

Yeni tarifenin ardından konuttaki fiyat artışı yüzde 30 olurken, sanayideki fiyat artışı ise yüzde 40 oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİ TARİFESİ

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

MAYIS AYI TARİFESİ

Mayıs ayında BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9 bin 450 lira olmuştu.

01 Haz 2022 - 09:22 - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Vatansever - Kış mevsiminde 500₺ aylık doğalgaz faturası ödüyorduk daha kış gelmeden 625₺ oldu. Kışa kadar 1000₺ yi bulur. Hayırlı uğurlu olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Haziran 10:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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