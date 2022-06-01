01 Haz 2022 - 09:25- Gündem G: 01 Haz 2022 - 09:28

Elektriğe zam geldi

Sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 25, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe ise yüzde 15 zam geldi.

Elektriğe zam geldi mask

EPDK tarafından belirlenen ve resmi gazetede yayımlanan tarifeye göre görevli tedarik şirketlerinden elektrik temin eden mesken abonelerine uygulanan elektrik tarifesi yüzde 15 artırılarak kWh başına 112,4377 kuruştan 129,0639 kuruşa çıkarıldı. Günde 8kW’nin üzerinde tüketim yapan meskenler için ise tarife 167,8584 kuruştan 192,7977 kuruşa çıkarıldı.

SANAYİDE YÜZDE 25 ZAM

Sanayi kesimi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe ise yüzde 25 zam yapıldı. Buna göre, sanayi kesimine uygulanan tarife; kWh başına 230,1092 kuruştan 287,5729 kuruşa çıkarılarak yeniden düzenlendi.

Tarifede ticarethanelerini de içine alan kamu ve özel hizmetler sektörü için belirlenen tarife ise kWh başına 167,4587 kuruştan 208,9154 kuruşa çıkarıldı. Günlük 30 kW kullanım kotasının aşılması halinde ödenecek tutar da kWh başına 222,7343 kuruştan 278,0099 kuruşa çıkarıldı.

01 Haz 2022 - 09:25 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Vatansever - Hükümet ,Enerji ithalatına verdiğimiz paranın yarısını hibe olarak bize verse herkes çatılarında güneş enerjisinden elektrik üreten panellerle enerji sorununu çözeriz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Haziran 10:01
01

Lazo - Doğalgaz ile elektrik üretirsen olacağı budur.Bunun için elektrik mühendisi olmaya gerek yok.Rüzgar,jeotermal ve güneş enerjisi bedava temiz enerji.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Haziran 09:53
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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