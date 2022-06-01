Enflasyon yüzde 70'i de aşacak!

TÜİK'in cuma günü açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon rakamı için ekonomistler TÜFE'nin yıllık yüzde 77,72'ye çıkmasını bekliyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,7'den yüzde 61,2'ye yükseldi.

TÜİK'E GÖRE NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.