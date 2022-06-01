Sevgililer Günü İçin 7 Romantik Şehir Önerisi

Yılın önemli günlerini kaçırmamamız ve en iyi şekilde kutlamamız hepimizin hakkı.



Bugünlerin insanların para harcaması için yapıldığını düşünenler olsa da bu günlerde sevdiklerimizi mutlu ettiğimiz bir gerçek. Bu sebeple de harcanan paraları birçoğumuzun gözü görmüyor. O günü en güzel ve eğlenceli şekilde kutlamak dikkat ettiğimiz tek etmen oluyor.

Hiç kuşkusuz sevgililer günü yılın en önemli günlerinden bir tanesi. Sevdiği kişiyle mutlu bir hayat süren kişiler bu harika günde hediyelerle sevdiğini mutlu etme çabası içerisinde oluyor. Sevgililer günü için verilebilecek en güzel hediyelerden bir tanesi muhteşem bir yurtdışı gezisi. Alınacak olan taksitli uçak bileti ile birlikte muhteşem bir kaçamak yapmak mümkün.

Amalfi Sahili Sizleri Bekliyor!

Sevgililer günü için size sunacağımız ilk adresin Paris olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Paris’i bu listeye koymamak mümkün değil ancak biz ilk sırada Paris’e yer vermiyoruz. Bizim için ilk adres İtalya’da bulunan Amalfi Sahili.

Kış aylarında yapacağınız bu ziyarette sahilin etrafını kaplayan yemyeşil doğanın üzerinde yağmur tanelerini görmeniz mümkün. Yaz aylarında daha dolu olan bir bölge olduğundan sevgililer gününde gittiğinizde sezon dışı bir ziyarette bulunmuş oluyorsunuz. İstanbul Muğla uçak bileti alacağınız ücretlere biraz ekleyerek Amalfi Sahili için uçak biletinizi alabilirsiniz.

Bambaşka mimarisi sizi daha ilk dakikadan büyülemeye yetecek. Romantik bir restoranda yemeğinizi yerken el yapımı şarabınızı içmenin keyfini sürebileceksiniz. Şehrin surlarına doğru yapacağınız yürüyüşler ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı size kanıtlayacak.

Romantizmin Başkenti Paris

Sevgililer gününde yurtdışına çıkmaktan bahsederken Paris’i listeye almamak mümkün değil. Her an aşkı yaşayan ve yaşatan bu şehirde muhteşem bir sevgililer günü geçirebilirsiniz. Sevgililer gününde bu muhteşem şehri tercih eden tek kişi siz olmayacağı için şehirde düzenlenen birçok etkinliğe de katılma fırsatınız olacak. Paris’e bu dönemde gittiğinizde şehrin tamamen sevgililer günü için hazırlandığını göreceksiniz.

Sevgililer gününün çok popüler bir adresi olduğu için uçak biletleri biraz pahalı olacaktır. Antep uçak bileti ile Paris uçak bileti arasında ciddi farklar ortaya çıkabilir. Ancak birkaç gün öncesi için biletlerinizi alırsanız bilete harcayacağınız ücreti orada konaklama için harcayarak daha fazla Paris’te kalabilirsiniz. Şehrin her noktasının size hizmet edeceği muhteşem bir tatil sizleri bekliyor.

Lucerne Gölü Kenarında Unutulmaz Bir Sevgililer Günü

Her yıl Şubat ayında kutlanan sevgililer günü kış mevsimini muhteşem bir şekilde geçiren adreslerde kutlanabilir. İsviçre bu konuda harika bir seçenek. Kış ayları İsviçre’de zorlu geçebildiğinden insanlar bu mevsimde İsviçre’ye gitmeyi tercih etmiyor. Bu sebeple de Antep uçak bileti seviyesinde İsviçre biletleri satın alabileceksiniz.

Ülkeye iniş yaptıktan sonra sevgilinizle birlikte Lucerne Gölü’nün etrafına doğru yola çıkmanız gerekiyor. Arka fonda karla kaplı Alp Dağları varken bölgenin tarihi yapıları sizi büyüleyecek. Gölün ve kar yağışının ortaklaşa ortaya çıkardığı romantik ortama unutulmaz bir sevgililer günü geçirebilirsiniz. Soğuk bir havada ateşin başında birbirinize sarıldığınız huzur dolu bir gece sizleri bekliyor olacak.

Ege’nin Cennet noktalarından Bir Tanesi: Santorini

Beyaz badanalı evler, maviye boyanmış klişeler, Ege Denizi’nin eşsiz mavisi ve romantizmin doruklarında bir tatil. Yunanistan’ın son dönemde popüler bir hale gelen destinasyonu Santorini sevgililer günü için muhteşem bir seçenek olabilir. Sevgilinizle birlikte muhteşem bir deniz manzarasını karşınıza alıp harika vakit geçirebilirsiniz.

Şubat aylarında havanın serin olacağı düşünülürse şık bir restoranda kurulan Ege sofrası sizi kendine âşık edebilir. İstanbul Muğla uçak bileti fiyatları ile aynı seviyede olan Santorini biletleri için acele etmeniz gerekiyor. Çünkü bu şehir herkese göre romantizmin Ege’de ki kalesi konumunda.

Kış Ayları İçin Biçilmiş Kaftan: Budapeşte

Sevgililer gününde taksitli uçak bileti alarak gidebileceğiniz bir diğer adres Budapeşte. Kendine has mimarisi ile sıralanmış binaları şehri romantik bir hale getirmeye yetiyor. Şehirde geçireceğiniz her andan keyif almanız mümkün olacak.

Budapeşte’de havuzlar, saunalar ve spa merkezleri oldukça ünlü. Dönemin kış olduğunu düşünürseniz bu teklifler sizi cezbedebilir. Hem sevgililer gününü kutlayıp hem de sevgiliniz ile birlikte rahatlayabilirsiniz. Dönüşünüzde yoğun bir iş temposuna hazır bir halde olacak ve attığınız adımdan son derece memnun olacaksınız.